Санду выдвинули на Нобелевскую премию мира

Санду номинировали на Нобелевскую премию мира за вклад в демократию

Парламентарий из Норвегии выдвинул президента Молдавии Майю Санду на Нобелевскую премию мира за вклад в защиту демократии. Свою реакцию она выразила в эфире телеканала TV8.

«Я, конечно, ценю это, и я благодарна за то, что люди следят за нашей страной, что ценят нашу смелость и стойкость, но на эту премию номинировано много людей», — сказала Санду.

В своей речи она предложила рассмотреть в качестве лауреатов премии пленных представителей Вооруженных сил Украины.

Норвежский парламентарий ранее отметил, что Санду можно номинировать на эту награду в связи с ее значимым вкладом в защиту демократии и обеспечение мира в своей стране. Президент Молдавии, по мнению инициатора, выступает как один из лидеров демократической защиты на территории Европы.

До этого Санду на пленарном заседании ПАСЕ обвинила Россию в намерении ослабить суверенитет Армении, как она «сделала это с Грузией».

Она заявила, что с «сожалением наблюдает, как Россия «вернула Грузию в свою орбиту», давая понять, «что неправильный выбор на выборах будет стоить мира». Санду утверждает, что похожий сценарий якобы разворачивается вокруг Армении.

