Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Санду выдвинули на Нобелевскую премию мира

Санду номинировали на Нобелевскую премию мира за вклад в демократию
Global Look Press

Парламентарий из Норвегии выдвинул президента Молдавии Майю Санду на Нобелевскую премию мира за вклад в защиту демократии. Свою реакцию она выразила в эфире телеканала TV8.

«Я, конечно, ценю это, и я благодарна за то, что люди следят за нашей страной, что ценят нашу смелость и стойкость, но на эту премию номинировано много людей», — сказала Санду.

В своей речи она предложила рассмотреть в качестве лауреатов премии пленных представителей Вооруженных сил Украины.
Норвежский парламентарий ранее отметил, что Санду можно номинировать на эту награду в связи с ее значимым вкладом в защиту демократии и обеспечение мира в своей стране. Президент Молдавии, по мнению инициатора, выступает как один из лидеров демократической защиты на территории Европы.

До этого Санду на пленарном заседании ПАСЕ обвинила Россию в намерении ослабить суверенитет Армении, как она «сделала это с Грузией».

Она заявила, что с «сожалением наблюдает, как Россия «вернула Грузию в свою орбиту», давая понять, «что неправильный выбор на выборах будет стоить мира». Санду утверждает, что похожий сценарий якобы разворачивается вокруг Армении.

Ранее в Польше отказались поддержать Нобелевскую премию для Трампа.
 
Теперь вы знаете
В зоне «экстремального страха». Почему рухнул биткоин и пробьет ли он новое дно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!