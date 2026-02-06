Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Культура

Гуфа допросили по делу о краже iPhone у сотрудника Росгвардии

В Наро‑Фоминском суде допросили рэпера Гуфа по делу о краже iPhone

В Наро‑Фоминском суде прошло заседание по делу о краже, на котором допросили рэпера Гуфа (он же — Алексей Долматов). Об этом сообщают «Осторожно, новости».

По данным следствия, в октябре 2024 года Гуф совершил кражу iPhone у представителя Росгвардии, который прибыл для урегулирования конфликта в подмосковной сауне, но в результате вступил в ссору с артистом. В ходе инцидента рэпер также нанес ему два удара по лицу.

Корреспондент «Осторожно, новостей» рассказал, что заседание прошло в закрытом режиме. Журналист выяснил, что на суде просмотрели видеозаписи конфликта и допросили как потерпевшего Михаила Мартьянова, так и Долматова, и его друга Геворга Саруханяна.

Когда все доказательства были представлены, суд намеревался приступить к прениям и выслушать прокурора, однако она попросила дополнительное время для подготовки. Суд решил перенести заседание. Также на встречу приехала сестра Гуфа.

Life со ссылкой на SHOT добавил, что после заседания ни сотрудник Росгвардии Мартьянов, ни Гуф не стали разговаривать с журналистами. Они молча вышла из зала суда, не произнеся ни слова.

12 февраля состоятся прения сторон.

Ранее стало известно, что жена Сабурова открыла ИП после того, как ему запретили въезд в Россию.
 
Теперь вы знаете
В зоне «экстремального страха». Почему рухнул биткоин и пробьет ли он новое дно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!