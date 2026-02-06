Гуфа допросили по делу о краже iPhone у сотрудника Росгвардии

В Наро‑Фоминском суде прошло заседание по делу о краже, на котором допросили рэпера Гуфа (он же — Алексей Долматов). Об этом сообщают «Осторожно, новости».

По данным следствия, в октябре 2024 года Гуф совершил кражу iPhone у представителя Росгвардии, который прибыл для урегулирования конфликта в подмосковной сауне, но в результате вступил в ссору с артистом. В ходе инцидента рэпер также нанес ему два удара по лицу.

Корреспондент «Осторожно, новостей» рассказал, что заседание прошло в закрытом режиме. Журналист выяснил, что на суде просмотрели видеозаписи конфликта и допросили как потерпевшего Михаила Мартьянова, так и Долматова, и его друга Геворга Саруханяна.

Когда все доказательства были представлены, суд намеревался приступить к прениям и выслушать прокурора, однако она попросила дополнительное время для подготовки. Суд решил перенести заседание. Также на встречу приехала сестра Гуфа.

Life со ссылкой на SHOT добавил, что после заседания ни сотрудник Росгвардии Мартьянов, ни Гуф не стали разговаривать с журналистами. Они молча вышла из зала суда, не произнеся ни слова.

12 февраля состоятся прения сторон.

