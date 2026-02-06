Московский таксист прислал порно сотруднику ГАИ после ДТП

Угрожавший расправой сотруднику ГАИ таксист стал фигурантом двух уголовных дел

Полиция задержала москвича, угрожавшего расправой сотруднику ГАИ и отправившего ему изображение непристойного характера из-за вызова в отделение после ДТП. Об этом сообщил глава управления информации и общественных связей ГУ МВД по городу Владимир Васенин в мессенджере Max.

Конфликт возник после того, как в октябре 2025 года фигурант сбил пешехода и получил вызов в подразделение для разбирательства. Вместо явки в отделение полиции, мужчина проигнорировал требование полицейского и стал угрожать ему и его семье физическим насилием, уточнил Васенин.

Кроме того, как рассказали в МВД, фигурант отправил правоохранителю через интернет порнографическое изображение.

Позднее таксиста задержали, соответствующие кадры опубликовал столичный главк ведомства. В отношении злоумышленника возбуждены два уголовных дела по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Незаконное распространение порнографических материалов».

Фигурант передан в следственные органы для дальнейшего разбирательства, уточнили в главке МВД.

