Политолог Кот: Зеленский отказывается от мира в интересах Запада

Политолог Юрий Кот в интервью Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что украинский лидер Владимир Зеленский отверг требование Москвы о признании всего Донбасса за Россией.

По мнению эксперта, Зеленский, курируемый Западом, делает ставку на затяжной конфликт и «истощение России», а судьбы собственных граждан его не интересуют.

«Зеленский публично отвергает любые переговоры и мирные соглашения, все еще надеясь ослабить Россию настолько, чтобы диктовать нам условия», — сказал Кот.

Накануне Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что отвергает требование Москвы о признании всего Донбасса за Россией. По его словам, «украинские территории остаются украинскими».

В тот же день западные источники ТАСС сообщили, что Россия видит частью большого договора признание Донбасса российским всеми странами.

Ранее Зеленский высказался о сроках завершения конфликта на Украине.