Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Лавров высказался о стратегической безопасности после истечения ДСНВ

Лавров: Россия готова вести с США диалог по стратегической стабильности
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия готова приступить к обсуждению с США вопросов безопасности в рамках диалога по стратегической стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, передает РИА Новости.

«Будем готовы, конечно, и к разговору на эту тему с нашими американскими коллегами, когда прояснится их общее отношение к ключевым аспектам того, что принято называть стратегической стабильностью», — сказал он.

По словам главы российского МИД, после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) возник вакуум, однако Россия готова к любому варианту развития событий.

Лавров также подчеркнул, что с Россия, наряду с Китаем и другими членами Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) и БРИКС, намерена отстаивать принцип неделимости безопасности в диалоге с США.

5 февраля 2026 года истек срок действия СНВ-III, последнего договора между Россией и США, который ограничивал их ядерные арсеналы. Москва уже заявила, что готова к «решительным военно-техническим контрмерам» и будет выстраивать свою линию на основе анализа военной политики Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости работать над новым долгосрочным соглашением.

Ранее в США заявили, что новый договор с Россией об СНВ должен включать Китай.
 
Теперь вы знаете
В зоне «экстремального страха». Почему рухнул биткоин и пробьет ли он новое дно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!