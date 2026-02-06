Лавров высказался о стратегической безопасности после истечения ДСНВ

Россия готова приступить к обсуждению с США вопросов безопасности в рамках диалога по стратегической стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, передает РИА Новости.

«Будем готовы, конечно, и к разговору на эту тему с нашими американскими коллегами, когда прояснится их общее отношение к ключевым аспектам того, что принято называть стратегической стабильностью», — сказал он.

По словам главы российского МИД, после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) возник вакуум, однако Россия готова к любому варианту развития событий.

Лавров также подчеркнул, что с Россия, наряду с Китаем и другими членами Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) и БРИКС, намерена отстаивать принцип неделимости безопасности в диалоге с США.

5 февраля 2026 года истек срок действия СНВ-III, последнего договора между Россией и США, который ограничивал их ядерные арсеналы. Москва уже заявила, что готова к «решительным военно-техническим контрмерам» и будет выстраивать свою линию на основе анализа военной политики Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости работать над новым долгосрочным соглашением.

Ранее в США заявили, что новый договор с Россией об СНВ должен включать Китай.