Священника обвинили в многократном изнасиловании ребенка-инвалида

В США бывшего священника обвинили в сексуальном насилии над мальчиком-инвалидом, передает The Guardian.

По данным СМИ, 64-летний Марк Фрэнсис Форд, экс-священник из церкви Святого Иосифа в Новом Орлеане и сооснователь программы «Особенные дети Бога» (God's Special Children), предстанет перед судом в ближайшее время по девяти тяжким обвинениям: от изнасилования несовершеннолетнего с отягчающими обстоятельствами до похищения и растления несовершеннолетнего.

По данным прокуратуры, в период с 2006 года по 2008-й Форд надругался над мальчиком с аутизмом и дегенеративным заболеванием позвоночника, который иногда нуждался в инвалидной коляске. На момент первого насильственного эпизода потерпевшему было всего 12 лет.

Он недавно потерял бабушку и отца, поэтому местный священник стал регулярно его навещать. Мальчик играл со священнослужителем в видеоигры, а тот учил ребенка играть на гитаре.

Затем взрослый показал жертве порно и несколько раз изнасиловал, подчеркивая, что близкие никогда ему не поверят, если он сообщит о насилии. В полицию пострадавший обратился лишь в ноябре 2024 года.

Прокурор Джейсон Уильямс назвал дело «крайне серьезным», подчеркнув, что бывший священник использовал доверие и уязвимость ребенка-инвалида.Форд провел уже пять месяцев под арестом, ему грозит пожизненное заключение.

