Пожар в Нотр-Даме потушен

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Пожарным удалось потушить крупное возгорание в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари, пишет Figaro со ссылкой на официального представитель пожарных Парижа Габриэля Плюса.

Он уточнил, что в настоящий момент экстренные службы продолжают следить за «оставшимися очагами [возгорания] и охлаждать горячие конструкции», чтобы пожар не возобновился.

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Ранее сообщалось, что возгорание в Нотр-Дам-де-Пари локализовано.

В настоящий момент известно, что в результате тушения пожара пострадал один пожарный. Следователи допросили строителей, которые занимались реставрацией парижского собора Нотр-Дам-де-Пари. Прокуратура считает, что возгорание произошло на строительных лесах, расположенных у крыши собора. Ведется расследование по делу о неумышленном причинении ущерба в результате пожара.