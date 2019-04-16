Начались допросы в связи с пожаром в Нотр-Даме
Следователи допросили строителей, которые занимались реставрацией парижского собора Нотр-Дам-де-Пари, пишет Le Figaro со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Детали допросов не уточняются.
Также в издании рассказали, что в настоящий момент следователи полагают, что возгорание началось на строительных лесах, расположенных у крыши собора. Ведется расследование по делу о неумышленном причинении ущерба в результате пожара.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации по поводу пожара в парижском Нотр-Дам-де-Пари объявил о начале сбора средств на восстановление собора.