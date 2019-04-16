Начались допросы в связи с пожаром в Нотр-Даме

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Следователи допросили строителей, которые занимались реставрацией парижского собора Нотр-Дам-де-Пари, пишет Le Figaro со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Детали допросов не уточняются.

Также в издании рассказали, что в настоящий момент следователи полагают, что возгорание началось на строительных лесах, расположенных у крыши собора. Ведется расследование по делу о неумышленном причинении ущерба в результате пожара.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации по поводу пожара в парижском Нотр-Дам-де-Пари объявил о начале сбора средств на восстановление собора.