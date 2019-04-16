Пожарные спасли несущие конструкции Нотр-Дама
Госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньез заявил, что пожарным удалось спасти несущие конструкции парижского собора Нотр-Дам-де-Пари, сообщает Reuters.
Он подчеркнул, что в частности это касается северной башни Нотр-Дама.
Также Нуньез заявил, что в данный момент интенсивность пожара снижается.
Ранее представители экстренных служб заявили, что при тушении Нотр-Дама серьезные ранения получил пожарный. Также отмечалось, что структура собора спасена от полного разрушения.