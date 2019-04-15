Пожар перекинулся на башни Нотр-Дам-де-Пари

Огонь охватил левую башню собора Парижской Богоматери, передает РИА «Новости»

Уточняется, что после того, как в результате пожара полностью был разрушен шпиль и крыша собора, огонь перекинулся на несущие конструкции здания.

Следом огонь появился и в левой башне Нотр-Дама.

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Также пожарная служба сообщила, что тушение собора с воздуха связано с риском обрушения всего строения.

Объясняется, что «масса воды и интенсивность ее сбрасывания на низкой высоте действительно могут ослабить структуру (собора Парижской) Богоматери и нанести ущерб близлежащим зданиям».