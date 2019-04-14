Арестован глава Бабаюртовского района Дагестана

Советский районный суд Махачкалы арестовал главу Бабаюртовского района республики Дагестан Эльдара Карагишиева по подозрению в присвоении более 2 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Отмечается, что Карагишева заключили под стражу на срок десять дней.

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«В случае предъявления обвинения в течение десяти дней мера пресечения автоматически будет продлена до двух месяцев», — пояснил представитель суда.

Глава Бабаюртовского района Дагестана Эльдар Карагишиев был задержан 12 апреля. По версии следствия, Карагишиев с сообщником при использовании поддельных документов похитили более 2 млн руб. из средств, выделенных на ремонт дорог.

Ранее сообщалось, что основателю Baring Vostok Калви продлили арест по делу о хищениях.