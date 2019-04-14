Два дела возбуждено после побега заключенных из ИВС в Тыве

Следователи возбудили два уголовных дела после побега девяти заключенных из изолятора временного содержания (ИВС) в Тыве. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России по региону.

Отмечается, что дела возбуждены по фактам побега заключенных из ИВС и насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

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По версии следствия, двое заключенных напали на дежурного, когда их выводили из камеры, и стали душить сотрудника ИВС, а затем несколько раз ударили его ножом. Потом они открыли камеры, из которых выпустили еще семь заключенных, и скрылись с территории ИВС.

Ранее стало известно, что из следственного изолятора в Тыве сбежали девять заключенных.