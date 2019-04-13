Эвакуированных во время КТО в Тюмени не пустили по домам
Жители Тюмени, эвакуированные из зоны оцепления во время контртеррористической операции (КТО) останутся в пункте временного размещения до утра, передает ТАСС со ссылкой на источник.
По его словам, решение о возвращении эвакуированных домой будет принято позже.
«Размещенные в школе люди останутся до утра, решение о возвращении их домой будет принято позже», — сообщил источник.
Он подчеркнул, что людям «предоставили все условия для отдыха, питание».
Ранее сообщалось, что в районе КТО в Тюмени сняли оцепление. Режим КТО был введен в Тюмени вечером 12 апреля, в ходе спецоперации силовики ликвидировали двоих боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России).
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.