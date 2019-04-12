После смерти запертого в каморке пациента, уволят главврача больницы в Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил уволить главврача Баргузинской центральной районной больницы, где пациент умер запертым в каморке, сообщает «Московский комсомолец».

Об этом рассказал пресс-секретарь главы республики.

Отмечается, что СК по региону уже начал проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что запертый в каморке тяжелый больной умер в Бурятии. Инцидент произошел в начале февраля. Больного с двусторонней пневмонией заперли из-за странного поведения — агонию и спутанное сознание пациента медики приняли за психоз.