Минпросвещения предложило не пускать детей без прививок в школу
Министерство просвещения России предложило не пускать в школу детей без прививок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на предложение ведомства.
Данное предложение было сформулировано во время круглого стола в Госдуме.
«Минпросвещения считает необходимым ограничивать посещение образовательных организаций детьми, не прошедшими обследование на инфекционные заболевания и вакцинацию от особо опасных инфекционных заболеваний», — говорится в предложении.
Реклама
В ведомстве считают, что посещение школ непривитыми детьми создает угрозу заболевания для других детей, что нарушает права последних.
Ранее сообщалось, что в Минздраве захотели наказывать за призывы к отказам от прививок.