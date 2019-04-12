Минпросвещения предложило не пускать детей без прививок в школу

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Министерство просвещения России предложило не пускать в школу детей без прививок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на предложение ведомства.

Данное предложение было сформулировано во время круглого стола в Госдуме.

«Минпросвещения считает необходимым ограничивать посещение образовательных организаций детьми, не прошедшими обследование на инфекционные заболевания и вакцинацию от особо опасных инфекционных заболеваний», — говорится в предложении.

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В ведомстве считают, что посещение школ непривитыми детьми создает угрозу заболевания для других детей, что нарушает права последних.

Ранее сообщалось, что в Минздраве захотели наказывать за призывы к отказам от прививок.