Запертый в каморке тяжелый больной умер в Бурятии
В Бурятии мужчина по имени Владимир Колмаков был найден мертвым в запертой комнате в Баргузинской центральной районной больнице. Об этом сообщает издание «Номер один».
Как отмечается, инцидент произошел в начале февраля.
Уточняется, что больного с двусторонней пневмонией заперли на замок из-за странного поведения.
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«Агонию и спутанное сознание умирающего пациента, который искал помощи, медики приняли за психоз и заперли его в душную комнатенку: «чтобы не убежал», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что в Калуге мужчина умер из-за долгого ожидания «скорой».