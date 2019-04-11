СМИ: двое российских полицейских сбежали на Украину

Двое граждан России пресекли границу в районе пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области и попросили о политическом убежище на Украине, сообщает УНИАН со ссылкой на Госпогранслужбу.

В ведомстве утверждают, что двое россиян решили сбежать на Украину из-за «принципиальной позиции» по противодействию преступности.

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«Причиной, побудившей их просить политическое убежище в Украине, стало укрывательство от преследования в связи с их служебной деятельностью», — добавили в Госпогранслужбе.

Ранее сообщалось, что из армии Украины с 2014 года дезертировали более 11 тысяч человек.