СМИ: двое российских полицейских сбежали на Украину
Двое граждан России пресекли границу в районе пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области и попросили о политическом убежище на Украине, сообщает УНИАН со ссылкой на Госпогранслужбу.
В ведомстве утверждают, что двое россиян решили сбежать на Украину из-за «принципиальной позиции» по противодействию преступности.
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«Причиной, побудившей их просить политическое убежище в Украине, стало укрывательство от преследования в связи с их служебной деятельностью», — добавили в Госпогранслужбе.
Ранее сообщалось, что из армии Украины с 2014 года дезертировали более 11 тысяч человек.