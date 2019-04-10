Автобус съехал в овраг в Крыму, есть жертвы

Рейсовый автобус съехал с дороги в овраг на трассе Феодосия-Керчь на востоке Крыма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

«Сегодня около 17.30 на трасе Феодосия-Керчь рейсовый автобус «Богдан» съехал с трассы в овраг. Предварительная причина - отказали тормоза. В салоне находились восемь пассажиров, один водитель. Детей не было», — говорится в сообщении.

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В результате ДТП один человек погиб, один получил тяжелые телесные повреждения, семеро - телесные повреждения средней тяжести.

Проводятся необходимые мероприятия, устанавливаются обстоятельства случившегося.