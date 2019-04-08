Четыре человека отравились газом на Кубани

В Краснодарском крае в результате отравления угарным газом погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет России.

По данным агентства, инцидент произошел в городе Апшеронск.

Как отмечается, в качестве одной из версий следствие рассматривает нарушение правил эксплуатации печи.

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При этом в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области в частном доме от отравления угарным газом погибли двое детей.