Четыре человека отравились газом на Кубани
В Краснодарском крае в результате отравления угарным газом погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет России.
По данным агентства, инцидент произошел в городе Апшеронск.
Как отмечается, в качестве одной из версий следствие рассматривает нарушение правил эксплуатации печи.
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При этом в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области в частном доме от отравления угарным газом погибли двое детей.