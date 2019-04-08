Выигравший в лотерею 155 млн рублей россиянин рассказал о планах

Житель Казани, который выиграл в лотерею 155 млн рублей, рассказал о планах после получения выигрыша, сообщает РИА «Новости».

По словам россиянина, он пока не знает, как точно распорядиться всеми выигранными деньгами.

Однако мужчина планирует отдать часть средств на благотворительность и переехать в Москву.

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Ранее сообщалось, что мужчина случайно выиграл в лотерею дважды по $16 млн.

Также американец выиграл $100 тысяч благодаря печенью с предсказаниями.