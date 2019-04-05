Британка узнала о беременности за 45 минут до родов

В Великобритании жительница Глазго Эммалуиз Леггэйт узнала о своей беременности за 45 минут до родов. Об этом сообщает The Mirror.

По ее словам, он не могла подумать, что беременна, поскольку до родов у нее был абсолютно плоский живот.

«У меня не было никаких симптомов. Совсем ничего», — заявила Леггэйт.

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Она также добавила, что после рождения своего первого ребенка начала принимать противозачаточные таблетки. Она немного набрала вес, но живота не было, уточнила женщина.

Как отмечается, у британки родился здоровый младенец — девочка.

Ране сообщалось, что женщина в Бангладеш родила дважды в течение месяца.