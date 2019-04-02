Резавшего москвичек узбекского маньяка приговорили к пожизненному сроку

Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению 46-летнего выходца Узбекистана Бахтиера Матякубова за убийство пятерых жительниц Москвы в 2015 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Злоумышленник нападал на своих жертв в Москве и Подмосковье в безлюдных местах. Он убивал их как днем, так и ночью.

Реклама

Также за шесть месяцев 2015 года Матякубов убил трех жительниц Узбекистана и двух — Украины.

Некоторые СМИ сообщали, что он совершал убийства, чтобы отомстить жене, которую винил в изменах.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о деле Матякубова.