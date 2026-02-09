Размер шрифта
Общество

В Госдуме предложили отдать гражданам России приоритет в аэропортах

Нилов: россияне должны приоритетно проходить очередь при прилете в аэропорту
Эмин Джафаров/РИА Новости

Россияне должны иметь право приоритетного прохождения паспортного контроля по прилете в аэропорты страны. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По мнению депутата, ситуация, когда в одной очереди в аэропорту скапливаются и возвращающиеся с отдыха россияне, и трудовые мигранты из постсоветских стран, и иностранные туристы, является недопустимой.

Парламентарий подчеркнул, что еще раз обратился в министерство транспорта РФ с предложением о приоритетном прохождении гражданами России паспортного контроля в аэропортах. Нилов отметил, что такая практика для своих граждан распространена во многих странах.

Кроме того, депутат предложил разделить потоки иностранцев на тех, кто приезжает работать, и на туристов. Таким образом, уточнил Нилов, на паспортном контроле в аэропортах России должны быть три очереди.

7 февраля стало известно, что поломка автоматизированных сканеров паспортов в брюссельском аэропорту Завентем привела к возникновению многочасовых очередей и сбою в расписании вылета рейсов.

Ранее в Госдуме назвали последствия сбора биометрии у иностранцев на границе РФ.
 
