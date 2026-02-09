Размер шрифта
СМИ сообщили о намерении Британии продавать нефть с захваченных танкеров

Times: Британия хочет продавать нефть с захваченных танкеров теневого флота
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Глава минобороны Великобритании Джон Хили рассматривает возможность изъятия и продажи нефти с захваченных танкеров, чтобы финансировать затраты на содержание этих же судов. Об этом сообщает газета The Times, ссылаясь на источники.

Как отмечает издание, удержание танкера в течение длительного времени может стоить миллионы фунтов стерлингов.

«Одно из решений, которое команда Хили изучает, заключается в продаже нефти, перевозимой на судах, подпадающих под санкции, что поможет компенсировать затраты на их конфискацию», — говорится в публикации.

До этого газета The Times написала, что Лондон изучает вариант использования нефти, изъятой с судов так называемого теневого флота России, для финансирования Украины. Один из собеседников пояснил, что таким образом британцы хотят лишить РФ «незаконных доходов от войны» и найти способ «помочь финансировать сопротивление Украины».

Ранее Украина и ЕС ввели санкции против компаний и более 597 танкеров теневого флота России.
 
