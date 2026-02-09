Размер шрифта
Стало известно о признании в США недействительным брака Галицких

РИА: суд в Неваде признал недействительным брак Александра Галицкого с Алией
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Суд в американском штате Невада признал недействительным брак российского предпринимателя Александра Галицкого с покончившей жизнь в подмосковном ИВС Алией Галицкой спустя восемь месяцев после развода в Калифорнийском суде. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, окружной суд округа Кларк штата Невада вынес соответствующее постановление 24 ноября 2025 года. Кроме того, представители Галицкого утверждают, что он уже был женат на другой женщине в России на момент вступления в брак с Алией.

8 февраля Галицкая покончила с собой в изоляторе временного содержания в Истре. Накануне гибели ее арестовали по делу о вымогательстве у экс-супруга: по версии следствия, женщина угрожала обнародовать компромат на него и требовала $150 млн.

Галицкие развелись в марте 2025 года. После этого банкир добивался в суде права опеки над двумя дочерьми и алиментов от экс-избранницы, а женщина требовала раздела имущества. В ИВС она оставила предсмертную записку, в которой обвинила в случившемся бывшего мужа. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат Галицкой назвала причину самоубийства ее клиентки.
 
