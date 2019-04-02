Убивавший женщин московский маньяк получил пожизненное

Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку Бахтиера Матякубова, обвиняемого в убийствах пяти женщин в Москве и Подмосковье, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что маньяк выслеживал и нападал на женщин в безлюдных местах и парках, а затем убивал, нанося им множество колото-резаных ран.

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Следователям удалось вычислить маньяка с помощью «изучения детализаций мобильного телефона, а также пошагово восстанавливая все его передвижения, соотнося их с местами преступления».

Во время обыска следователь нашел одежду со следами крови двух жертв.

Экспертиза выявила у Матякубова «эмоционально неустойчивое расстройство личности» и «личную неприязнь к лицам женского пола».