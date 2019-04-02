Мексика отказалась сдерживать караваны идущих в США мигрантов

Правительство Мексики отказалось от попыток сдержать караваны мигрантов из стран Центральной Америки, идущих к границе США, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказала глава МВД Ольга Санчес Кордеро.

Она добавила, что Мексика в любом случае намерена регулировать процесс и обеспечивать безопасность.

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Ранее сообщалось, что на США надвигается огромный караван мигрантов.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он закроет границу с Мексикой.