Мексика отказалась сдерживать караваны идущих в США мигрантов
Правительство Мексики отказалось от попыток сдержать караваны мигрантов из стран Центральной Америки, идущих к границе США, сообщает РИА «Новости».
Об этом рассказала глава МВД Ольга Санчес Кордеро.
Она добавила, что Мексика в любом случае намерена регулировать процесс и обеспечивать безопасность.
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Ранее сообщалось, что на США надвигается огромный караван мигрантов.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он закроет границу с Мексикой.