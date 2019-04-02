Когда в Москву придет настоящее тепло, рассказали синоптики

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в столичный регион придет настоящее тепло. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, о потеплении до 15°C можно будет говорить во второй половине апреля.

«А на этой неделе температура в Москве будет около нормы - примерно -1-3°С ночью и 6-8° выше нуля днем», — сказал Вильфанд.

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Он добавил, что в середине недели будет солнечно, а к пятнице из-за антициклона в столице пройдут небольшие осадки.

Ранее синоптики призвали москвичей быть толерантнее к погоде.