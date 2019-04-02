Племянницу Скрипаля пнули в живот

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Виктория Скрипаль, племянница отравленного в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что ее вместе с супругом побил коллега по ТСЖ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Скрипаль, она пришла вместе с мужем в ТСЖ, где входит в состав правления, чтобы забрать документы.

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«В процессе разговора, так скажем, у него [коллеги по ТСЖ] закончились аргументы, и он решил, что может применить силу. Он напал на моего мужа, а я ринулась защищать», — сказала Скрипаль.

В ходе конфликта, уточнила Скрипаль, коллега пнул ее в живот и разбил губу, а мужу сломал палец.

В полиции подтвердили агентству, что по факту инцидента ведется проверка.

Ранее Виктория Скрипаль рассказала о «годе мучений».