Экстренно эвакуируют людей из гостиницы «Украина» в Киеве

Вид на Андреевскую церковь и начало Андреевского спуска в Киеве, август 2017 года РИА «Новости»

Украинская полиция эвакуировала находящихся людей в гостинице «Украина» после сообщений об угрозе минирования, пишет RT со ссылкой на Нацполицию Украины.

По последним данным, из здания вывели около 150 человек.

В настоящее время проводится проверка и осмотр территории гостиницы.

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Ранее сообщалось, что аноним угрожает взорвать штабы кандидата в президенты Украины.

31 марта на Украине проходят президентские выборы.

«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию президентских выборов на Украине.