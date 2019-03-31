Экстренно эвакуируют людей из гостиницы «Украина» в Киеве
Украинская полиция эвакуировала находящихся людей в гостинице «Украина» после сообщений об угрозе минирования, пишет RT со ссылкой на Нацполицию Украины.
По последним данным, из здания вывели около 150 человек.
В настоящее время проводится проверка и осмотр территории гостиницы.
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31 марта на Украине проходят президентские выборы.
«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию президентских выборов на Украине.