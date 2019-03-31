На заводе в Китае произошел взрыв, есть жертвы
Из-за взрыва на заводе на востоке Китая погибли не менее семи человек, а пострадали — пять. Об этом сообщает Phoenix Television.
Уточняется, что на одном из заводов в городском уезде Куньшань произошел взрыв.
Отмечается, что врачи оказывают помощь пострадавшим. Один человек получил серьезные ранения.
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В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причину возгорания.
Ранее сообщалось, что число жертв взрыва на химзаводе в КНР превысило 60.