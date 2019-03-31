Туристов предупредили о последствиях занятий сексом на Эйфелевой башне

Сотрудница информационной службы Эйфелевой башни напомнила туристам, что заниматься сексом, находясь на достопримечательности, запрещено законом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в случае подобного правонарушения сотрудники будут вынуждены обратиться в полицию.

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«Бывали ли уже такие случаи раньше? Я не знаю. Но, вполне может быть, что были, просто никто не заставал влюбленных врасплох», — сказала женщина.

Она заметила, что туристы, которые решат заняться сексом на монументе, будут привлечены в ответственности по статьям «то ли «эксгибиционизм», то ли «развратные действия».

Ранее главный архитектор Москвы рассказал об участившихся случаях занятия сексом в парке «Зарядье».