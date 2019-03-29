Спецслужбы отслеживают способных совершить теракты в России мигрантов

МВД и ФСБ начали отслеживать мигрантов, которые могут быть причастны к экстремистской деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД России Олега Ильиных.

По его словам, особое внимание ФСБ и МВД обращают на террористов-одиночек, которые неоднократно осуществляли атаки в крупных городах и при этом не попадали в поле зрения спецслужб и правоохранительных органов на этапе организации терактов.

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Он добавил, что Интерпол обрабатывает данные о въезде и выезде из страны иностранных граждан для предотвращения возможных терактов.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала причастного к терактам в метро Москвы.