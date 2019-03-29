Песков отреагировал на информацию об отказе от передачи Исаакия РПЦ

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что власти Санкт-Петербурга якобы решили отказаться от передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в Кремле не знают о том, что могло стать поводом для подобной публикации.

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«Какой-то официальной информацией на этот счет мы не располагаем, мы не знаем...», — отметил Песков.

При этом пресс-секретарь добавил, что все, что происходит в Санкт-Петербурге, представляет для интерес для Кремля.

Ранее сообщалось, что в РПЦ отреагировали на сообщение об отказе от передачи Исаакиевского собора, заявив, что документа, подтверждающего эту инициативу, нет.