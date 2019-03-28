В Кремле рассказали, обсуждался ли вопрос мигрантов в Якутии на переговорах Путина

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Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация с мигрантами в Якутске не поднималась на переговорах главы государства в Бишкеке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет, эта тема не поднималась на высший уровень, она решается на более рабочем уровне», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что киргизская диаспора выступила с заявлением после запрета на работу в Якутии после того, как глава республики Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.