В Кремле рассказали, обсуждался ли вопрос мигрантов в Якутии на переговорах Путина
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация с мигрантами в Якутске не поднималась на переговорах главы государства в Бишкеке. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Нет, эта тема не поднималась на высший уровень, она решается на более рабочем уровне», — отметил Песков.
Ранее сообщалось, что киргизская диаспора выступила с заявлением после запрета на работу в Якутии после того, как глава республики Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.