Объявлена дата долгосрочного закрытия станции метро «Каховская» в Москве

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В пресс-службе ГУП «Московский метрополитен» заявили, что станция метро «Каховская» будет закрыта 30 марта на реконструкцию, которая продлится до «конца 2020 года». Об этом сообщает агентство «Москва».

Отмечается, что ограничения связаны со включением этой станции в Большую кольцевую линию метро (БКЛ). Во время закрытия станции поезда будут курсировать между станциями «Варшавская» и «Каширская», от «Каховской» до «Варшавской» пассажиры смогут доехать на регулярных маршрутах наземного транспорта.

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин уточнил РИА «Новости», что реконструкцию станции планируется завершить к «концу 2020 года». Точной даты он не привел.

Ранее сообщалось, что «Каховскую» закроют до 2021 года.