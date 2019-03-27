В Крыму задержаны 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»

В Крыму сотрудниками ФСБ пресечена деятельность структуры террористической организации «Хизб ут-Тахрир» и задержаны 20 ее участников, сообщает ТАСС.

По данным Центра общественных связей ФСБ, сотрудники ведомства, совместно с подразделениями Министерства внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии 27 марта в рамках проведенной спецоперации были задержаны 20 человек из числ главарей и рядовых участников террористической организации.

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В прошлом году в ФСБ заявили о задержании лидера российского крыла «Хизб ут-Тахрир».

В феврале этого года Федеральная служба безопасности задержала в Крыму трех членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России).

«Хизб ут-Тахрир» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.