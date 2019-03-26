СК возбудил дело по факту пыток на Украине сотрудниками СБУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток «гражданского населения сотрудниками СБУ на Украине», передает RT.

Ведомство уточнило, что возбудило дело по ч. 1 ст. 356 УК России («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») по материалам следствия, а также сообщениям, опубликованным в СМИ.

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Как указывается, с апреля 2014 года по настоящее время «участники преступного сообщества из числа сотрудников СБУ» разместили в аэропорту Мариуполя незаконно задержанных лиц, в том числе из числа местных жителей.

По данным СК, они содержались в нечеловеческих условиях, были заперты в неработающих холодильных камерах.