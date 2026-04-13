Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Верховный суд запретил оставлять пенсионеров без средств к существованию

Shutterstock

Жительница Рязанской области обратилась в суд с иском о признании незаконными удержаний из ее пенсии средств в счет долга по оплате коммунальных платежей. В итоге Верховный суд (ВС) РФ встал на ее сторону, постановив, что пенсионерка имеет право на сохранение ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума при удержаниях из пенсии по долгам, сообщает РАПСИ.

«Истец пояснила, что с июля по декабрь 2023 года с нее было взыскано около 40 тысяч рублей в счет задолженности по коммунальным платежам. При этом ее ежемесячная пенсия составляет 13 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

До этого Социальный фонд РФ проиндексировал пенсии около 4 миллионов россиян. Отмечается, что пенсионерам не нужно никуда обращаться или подавать заявление. Индексация проводится автоматически по уровню роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. Сейчас она составила 6,8%. В ведомстве напомнили, что социальные пенсии назначаются инвалидам, детям-инвалидам и детям, потерявшим родителя.

Ранее было названо соотношение зарплат и пенсий россиян.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
