Верховный суд запретил оставлять пенсионеров без средств к существованию

Жительница Рязанской области обратилась в суд с иском о признании незаконными удержаний из ее пенсии средств в счет долга по оплате коммунальных платежей. В итоге Верховный суд (ВС) РФ встал на ее сторону, постановив, что пенсионерка имеет право на сохранение ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума при удержаниях из пенсии по долгам, сообщает РАПСИ.

«Истец пояснила, что с июля по декабрь 2023 года с нее было взыскано около 40 тысяч рублей в счет задолженности по коммунальным платежам. При этом ее ежемесячная пенсия составляет 13 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

До этого Социальный фонд РФ проиндексировал пенсии около 4 миллионов россиян. Отмечается, что пенсионерам не нужно никуда обращаться или подавать заявление. Индексация проводится автоматически по уровню роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. Сейчас она составила 6,8%. В ведомстве напомнили, что социальные пенсии назначаются инвалидам, детям-инвалидам и детям, потерявшим родителя.

