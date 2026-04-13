Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Наука

Российские ученые научили ИИ спасать урожай

ПНИПУ: разработана система, которая распознает болезни растений с точностью до 90%
Sergey Maidanyk/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Пермского Политеха и Пермского государственного аграрно-технологического университета разработали систему на основе искусственного интеллекта, которая автоматически распознает заболевания растений по фото и предлагает способы лечения. Разработка уже прошла испытания на плантациях миндаля в Крыму: точность диагностики достигла 70–90%, а гибель молодых деревьев снизилась до 1–2%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Сегодня в большинстве хозяйств болезни по-прежнему определяют вручную — агрономы обходят поля и оценивают состояние растений «на глаз». Такой подход требует опыта и времени, а ошибка может привести к потере урожая.

Новая система решает эту проблему с помощью нейросети. Пользователю достаточно сфотографировать лист или ствол растения через мобильное приложение.

«С помощью нейросети программа анализирует снимок, оценивает текстуру листа, его цвет, форму, наличие пятен и на основе этих данных определяет заболевание. Если диагноз подтвержден, система выдает рекомендации по лечению», — объяснил доктор технических наук, профессор кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» Сергей Костарев.

Для обучения алгоритма ученые собрали базу изображений: не менее 50 примеров для каждого заболевания — грибкового, вирусного или бактериального. В результате система научилась распознавать болезни с точностью, сопоставимой с уровнем опытного агронома.

Важной частью разработки стал «Календарь садовода» — цифровой дневник, где сохраняется информация о состоянии растений, диагнозах и обработках. Программа напоминает, когда нужно поливать, проверять или лечить деревья.

Изначально ученые выбрали миндаль как одну из перспективных культур для импортозамещения: сегодня до 90% орехов на российском рынке — зарубежные. При этом миндаль уязвим к болезням, особенно после весенних заморозков, которые ослабляют растения.

«За первый год испытаний гибель молодых саженцев составила всего 1–2% — это значительно ниже обычных потерь. При этом сам подход универсален и может применяться для других культур», — добавлил Сергей Костарев.

Система уже доступна пользователям и учитывает российские сорта, местные заболевания и разрешенные препараты, что делает ее особенно полезной для отечественных хозяйств. В дальнейшем ученые планируют расширить базу данных, адаптировать технологию под другие культуры, включая оливки, и создать мобильного робота для ухода за садом. Он сможет автоматически поливать и обрабатывать растения, а также защищать их от животных.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!