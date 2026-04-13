Победивший Орбана на выборах лидер венгерской оппозиции отказался звонить Трампу

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной политической партии «Тиса» Петер Мадьяр не станет звонить американскому лидеру Дональду Трампу первым, но будет открытым для диалога. Об этом он сам заявил на пресс-конференции для иностранных СМИ, передает РИА Новости.

По словам венгерского политика, он не собирается инициировать телефонный разговор с главой Белого дома, но готов поддержать такую беседу, если она состоится по инициативе Вашингтона.

«Венгрия и Америка — близкие союзники в НАТО, а США — очень важный экономический партнер для Венгрии, и я сказал бы, что мы готовы к дальнейшему развитию этого тесного альянса», — отметил Мадьяр.

Он также признался, что в телефонном разговоре, если таковой состоится, пригласил бы президента США посетить Будапешт и принять участие в мероприятиях, посвященных годовщине венгерсаких событий октября 1956 года.

Мадьяр напомнил, что американский вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе своего официального визита в Венгрию еще до выборов подтвердил готовность США к сотрудничеству с любым составом правительства, которое будет сформировано по итогам всенародного голосования.

Такой же ответ, как по поводу телефонного разговора с Трампом, лидер венгерской оппозиции дал и на вопрос о звонке президенту России Владимиру Путину: он сказал, что первым звонить не станет, но если российский лидер сам захочет поговорить, то возьмет трубку.

Ранее Мадьяр высказался против одной льготы для Украины.

 
