Автомобиль провалился под асфальт в Самаре

В одном из дворов Самары легковой автомобиль внезапно ушел под слой асфальта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУМЧС по региону.

Отмечается, что под машиной образовалась яма и авто упало примерно на полкорпуса под асфальт.

По словам представителя ведомства, в результате инцидента никто не пострадал.

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В настоящее время специалисты выясняют причины провала покрытия дороги.

Ранее сообщалось, что в центре Киева автомобиль провалился в кипяток.