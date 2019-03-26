Автомобиль провалился под асфальт в Самаре
В одном из дворов Самары легковой автомобиль внезапно ушел под слой асфальта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУМЧС по региону.
Отмечается, что под машиной образовалась яма и авто упало примерно на полкорпуса под асфальт.
По словам представителя ведомства, в результате инцидента никто не пострадал.
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В настоящее время специалисты выясняют причины провала покрытия дороги.
Ранее сообщалось, что в центре Киева автомобиль провалился в кипяток.