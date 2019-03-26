Едва не затонувший с тысячей пассажиров лайнер пригласил их в новый круиз

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Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, едва не затонувшего у берегов Норвегии, получат обратно потраченные на билеты деньги, а также приглашение на новый круиз, передает ТАСС со ссылкой на судовладельца Viking.

Кроме того, владелец пообещал взять на себя расходы по отправке потерпевших пассажиров домой.

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Уточняется, что пока неизвестно, намерен ли кто-то из пассажиров лайнера предъявлять перевозчику претензии.

Ранее кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети.

23 марта у норвежского парома Viking Sky во время шторма вышел из строя один из двигателей. По предварительным данным полиции, на борту лайнера находились 1,3 тысячи пассажиров.