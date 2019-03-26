Самый теплый день с начала года зафиксирован в Москве
Понедельник, 25 марта, стал в столице самым теплым днем с начала года. Об этом сообщают «Метеоновости».
Согласно имеющейся информации, накануне воздух в городе прогрелся до 7,3°С.
«Это был самый теплый день весны в этом году», — говорится в сообщении.
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Уточняется, что во вторник, 26 марта, в столице тоже будет тепло, однако из-за приближающегося атмосферного фронта температура не превысит 6°С.
Ранее сообщалось, что снег на улицах Москвы практически полностью растает уже к началу апреля.