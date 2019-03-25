В Госдуме назвали причины весеннего обострения у россиян

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин назвал причины весеннего обострения у россиян, передает НСН.

По его словам, около 30%россиян имеют легкие, непсихотические расстройства, такие как легкая депрессия, бессонница и повышенная раздражительность. При этом около миллиона человек имеют инвалидность по психическим заболеваниям.

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«Весной некоторые виды психических расстройств чаще манифестируют», — пояснил Говорин.

Он отметил, что врачи проводят профилактику весенних обострений. Он отметил важность системы диспансеризации больных.

Также Говорин поделился тем, как сохранить психическое здоровье.

«Важно избегать алкоголя и других психоактивных веществ, беспорядочных половых связей, курения, стараться вести здоровый образ жизни», — сказал Говорин.

По его мнению, на психику также влияют семья и благосостояние.