Число госпитализированных из-за инфекции в Дагестане выросло до 104 человек

Число госпитализированных из-за острой кишечной инфекции в Хасавюрте в Дагестане возросло до 104 человек. Об этом сообщила представитель пресс-службы министерства здравоохранения региона Залина Муртазалиева, передает РИА «Новости».

Как отмечается, пострадавшие находятся в стационаре.

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Подчеркивается, что среди них 90 человек — дети.

Уточняется, что состояние госпитализированных медики в целом оценивают как легкой степени тяжести.

Ранее сообщалось, что число госпитализированных из-за инфекции в Дагестане выросло до 89 человек.