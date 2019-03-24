Россиянин погиб при взрыве в многоэтажке в Киеве

Россиянин погиб в результате взрыва в квартире в одном из многоэтажных домов в Киеве. Об этом сообщил начальник Голосеевского управления полиции в украинской столице Олег Волошин, передает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет о 28-летнем мужчине, который находился в розыске за совершение убийства на территории Украины. Погибший снимал квартиру на проспекте Науки.

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По словам Волошина, после инцидента были изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств, а также мобильные телефоны.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняет агентство.

Ранее сообщалось, что по факту гибели россиянина в украинской колонии возбуждено дело.