В Крыму отреагировали на приглашение на украинские выборы

Глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе заявил, что на полуострове живут россияне, которым «неинтересны выборы в чужой стране», передает РИА «Новости».

По словам Иоффе, это приглашение с украинской стороны останется без ответа, так как крымчане не будут голосовать на выборах на Украине.

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«Крымчане — это граждане России, и они не отождествляют себя с другим государством, поэтому им неинтересны выборы в чужой стране», — добавил Иоффе.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Москва отправит наблюдателей на украинские выборы вопреки запрету Киева.

Выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.