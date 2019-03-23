Папа Римский принял отставку причастного к делу о педофилии кардинала

Папа Римский Франциск принял отставку кардинала Рикардо Эссати Андрелло, являющегося фигурантом расследования о сокрытии случаев педофилии среди священников, передает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

Отмечается, что из-за возникшего скандала в Чили в 2018 году в отставку подали целый ряд чилийских епископов.

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Ранее сообщалось, что обвиненного в сокрытии педофилии французского кардинала не отправили в отставку.

Также служитель церкви был приговорен к шести месяцам условного заключения за то, что не сообщил о сексуальных преступлениях священника-педофила Бернарда Прейнта.