Более 70 детей госпитализировали из-за кишечной инфекции в Дагестане
В Дагестане с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 86 человек, в том числе 72 ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт регионального минздрава.
«Состояние пострадавших преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зарегистрировано», — говорится в заявлении.
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Министр здравоохранения Дагестана Гаджиибрагимов Джамалудин Алиевич заявил, что в республике имеются все необходимые медикаменты, и пациентам окажут помощь в полном объеме.
Уточняется, что Роспотребнадзор занимается изучением причин вспышки инфекции.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор подтвердил массовые отравления кишечной инфекцией в московских детсадах.