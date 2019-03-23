Более 70 детей госпитализировали из-за кишечной инфекции в Дагестане

В Дагестане с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 86 человек, в том числе 72 ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт регионального минздрава.

«Состояние пострадавших преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зарегистрировано», — говорится в заявлении.

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Министр здравоохранения Дагестана Гаджиибрагимов Джамалудин Алиевич заявил, что в республике имеются все необходимые медикаменты, и пациентам окажут помощь в полном объеме.

Уточняется, что Роспотребнадзор занимается изучением причин вспышки инфекции.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор подтвердил массовые отравления кишечной инфекцией в московских детсадах.